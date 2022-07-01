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Дорогу на улице Полярной в Тобольске уплотнят грунтом

Общество, 10:27 22 июля 2022

телеграм-канал Максима Афанасьева | Фото: телеграм-канал Максима Афанасьева

До осени 460 метров дороги на улице Полярной в Тобольске уплотнят грунтом. Проектирование дорог на этом участке запланировано на 2023–2024 годы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Максим Афанасьев.

"Читал все обращения в сетях, с коллегами думал над решением. Жителям дорога нужна уже сейчас, поэтому до осени уплотним ее грунтом", — написал он.

Работы по ремонту и строительству дорог ведутся в нескольких районах города. На ул. 3-й Трудовой по просьбе жителей продолжили тротуары. Напротив сквера Семьи, любви и верности в 10 микрорайоне обустраивают парковку, в 8 микрорайоне — парковки и тротуары.

Начато строительство четырехполосной дороги с велодорожкой М-8, которая будет идти параллельно улице Неймышева.

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# Максим Афанасьев , ремонт дорог

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