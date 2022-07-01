Трейлер тюменского фильма "Не в те дебри" выложили в соцсети

| Фото: скриншоты трейлера фильма "Не в те дебри" | Фото: скриншоты трейлера фильма "Не в те дебри"

Трейлер нового короткометражного фильма "Не в те дебри" опубликовала тюменская кинокомпания "REC72" во ВКонтакте.

По сюжету, героиня Света во время святочных гаданий решается нарушить правила проведения ритуала. Это влечет за собой опасные последствия. Чтобы исправить ошибку, она отправляется в путешествие, но предсказанию суждено сбыться.

Действия происходят примерно в XVI-XIX веках на Руси.

| Фото: скриншоты трейлера фильма "Не в те дебри" | Фото: скриншоты трейлера фильма "Не в те дебри"

Реализацией проекта практически полностью занимались подростки.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель кинокомпании "REC72" Иван Паламар, закрытый премьерный показ готового варианта фильма пройдет 4-5 января 2023 года. В сети короткометражка выйдет 7 января. Посмотреть можно будет в группе ВКонтакте "ТМКО "Тюменская кинокомпания "REC72"".

Инна Пахомова