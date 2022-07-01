Тюменцев зовут на международный инклюзивный форум социальных предпринимателей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поучаствовать в международном инклюзивном форуме социальных предпринимателей и социально-ориентированных лидеров "Территория ритма" предлагают жителям Тюменской области. Мероприятие пройдет с 8 по 11 сентября в Нижегородской области, сообщают организаторы.

Приехать на форум могут лидеры проектов - это те, у кого уже есть идея своего проекта, а также активисты, которые хотят научиться социальному предпринимательству и лидерству. Участников ждут мастер-классы и выступления спикеров, бизнес-тренеров, предпринимателей и успешных людей России.

Заявку на участие в форуме принимаются на сайте территорияритма.рф до 10 августа. Отбор претендентов пройдет на конкурсной основе. Главными критериями станут целеустремленность, активность, смелость, а также желание стать настоящим лидером своего региона.