Проект "Цифровой керн" ТИУ получит поддержку Минпромторга

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Министерство промышленности и торговли РФ приняло решение об оказании дополнительной поддержки проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по импортозамещению. В числе выбранных для финансирования НИОКР проект "Цифровой керн" Тюменского индустриального университета совместно с научными и индустриальными партнерами в рамках Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня.

"Цифровой керн" – программный продукт, позволяющий проводить исследования петрофизических свойств керна в цифровой среде. В ТИУ действует одна из немногих лабораторий в стране, где занимаются разработкой уникальной интеллектуальной системы хранения и обработки геологических данных.

"В проекте несколько направлений с участием производственных и научных организаций. К реализации привлекаются магистранты высшей инженерной школы EG", - отмечает проректор по научной деятельности вуза Юрий Ваганов.

Реализация запланирована до 2024 года. В Минпромторге России считают, что дополнительная поддержка поможет тиражированию результатов уже реализованных и внедренных результатов НИОКР, что будет способствовать модернизации действующих производств, сообщает пресс-служба вуза.