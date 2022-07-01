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От талантливых тюменцев ждут заявок на фестиваль "Творчество для всех"

Общество, 09:23 22 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на фестиваль творчества детей и взрослых с инвалидностью "Творчество для всех" стартовал в Тюменской области. Он продлится до 7 августа, сообщает информационный центр регионального правительства.

Участники проявят себя в нескольких номинациях: вокал, хореография, оригинальный жанр, декламация стихов и прозаического текста собственного сочинения или других авторов. Гала-концерт состоится 19 октября во дворце творчества и спорта "Пионер".

Заявить о своем желании поучаствовать могут тюменцы в возрасте от 6 до 60 лет. Принимаются заявки по электронной почте: orci72metod@yandex.ru.

Фестиваль проводится с 2008 года. Его организатором является областной центр реабилитации инвалидов. В 2022 году мероприятие получило грантовую поддержку ПАО "ЛУКОЙЛ" в Тюменской области, Югре и Ямале.

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# инвалиды , творчество , фестиваль

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