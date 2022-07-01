Участниками пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации станут около 3 тыс. тюменских детей-инвалидов

департамент социального развития Тюменской области департамент социального развития Тюменской области

Почти три тысячи тюменских детей, получивших инвалидность впервые, станут участниками пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Проект стартовал в Тюменской области в июне 2022 года при поддержке Минтруда России. Он рассчитан на три года.

"Суть проекта в упрощении процедуры получения детьми комплекса услуг по социальной реабилитации путем использования электронных сервисов, в частности электронного сертификата, по которому дети с первичной инвалидностью могут как можно быстрее получить необходимые реабилитационные услуги, что позволит максимально восстановить нарушенные функции организма. Ежегодно мы планируем охватить до тысячи детей, получивших инвалидность впервые", - сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

В пилотном проекте участвуют дети от 4 до 17 лет включительно, впервые получившие инвалидность в текущем году. Система комплексной реабилитации и абилитации ребенка — инвалида в регионе подразумевает совокупность мероприятий по медицинской, социальной и другим направлениям реабилитации. И эта система не меняется, в том числе для детей, получивших инвалидность ранее 2022 года.

В рамках пилотного проекта будут отрабатываться методики и технологии по социальной реабилитации и абилитации, как важной составляющей в общей системе реабилитации. Формирование либо восстановление у ребенка социальных связей в обществе, развитие коммуникативных навыков, навыков самообслуживания и персональной сохранности, мобильности, играют важную роль в его жизнеобеспечении. А для семьи — это, прежде всего, психологическая поддержка, повышение абилитационной компетентности, социализация.

Для реализации пилотного проекта определены 8 учреждений социального обслуживания населения. Все организации прошли отбор в Минтруде России.