Премию "Белый лев" вручат лидеру бьюти-индустрии на тюменском форуме СУП

apik.org/ apik.org/

Премию "Белый лев" от Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты (АПИК) вручат региону-лидеру во время форума СУП в Тюмени 19-21 августа. Церемонию награждения проведет президент ассоциации Игорь Стоянов. Победителя выберут из 24 регионов – участников АПИК.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала председатель комитета по развитию бьюти-индустрии ТРО "Опора России" Наталья Микушина.

"Премию "Белый лев" от АПИК получит регион, который сделал существенный вклад в бьюти-индустрию по итогам двух лет. Тюменская область вошла в состав ассоциации в 2020 году. У региона есть все шансы получить эту высокую награду, нашими мастерами много сделано для развития индустрии красоты", - уверена Наталья.

Во время форума СУП для предпринимателей из бьюти-индустрии пройдет ряд мероприятий: площадки интер-бьюти, импортозамещения, образовательные семинары, знакомство с представителями региональных ведомств и департаментов. Как заметила Наталья Микушина, в обсуждении вопроса импортозамещения примут участие коллеги из ближнего зарубежья – Казахстана, Узбекистана, Беларуси и других стран.

Пленарное заседание проведет президент АПИК Игорь Стоянов и его команда.

президент АПИК Игорь Стоянов и Наталья Микушина | Фото: предоставлено Натальей Микушиной президент АПИК Игорь Стоянов и Наталья Микушина | Фото: предоставлено Натальей Микушиной

"На заседании обсудят положение дел в индустрии красоты по регионам за время пандемии, с момента введения санкций против России. Наметят точки роста. На второй день форума пройдет цикл занятий не только по вопросам развития бьюти-индустрии, предпринимательства в целом", - говорит Наталья.

20 августа в Тюмени подведут итоги конкурса "Топ-100 мастеров". Мастера Тюмени и области уже заполняют заявку, проходит модерация.

"Если они не оформлены, то мы помогаем им стать или самозанятыми, или ИП. После этого они предоставляют свои работы и портфолио. С 1 августа начнется открытое голосование на платформе во ВКонтакте. Голосовать смогут только их клиенты. Жюри по нескольким направлениям проведут оценку участников. Награждение начнется 20 августа в 19 часов в ДК "Нефтяник"", - сказала Наталья.

Парикмахеры, мастера маникюра, шугаринга и так далее, включенные в Топ-100, получат подарки, а победитель – 50 тыс. рублей.

Как заметила председатель комитета по развитию бьюти-индустрии ТРО "Опора России", до пандемии коронавируса в Тюмени насчитывалось 2,5 тыс. салонов красоты. На сегодня их существенно меньше.

Наталья Микушина считает, что благодаря проведению таких форумов как СУП, конкурсов среди мастеров удастся легализовать, вывести из тени мастеров, которые могут оформить самозанятость и платить налог на профессиональную деятельность, пользоваться рядом льгот, участвовать в грантовых конкурсах.

Анжела Лебедева