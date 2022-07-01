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В Урало-Сибирском филиале РТРС рассказали, как восстановить телевизионный сигнал после сбоя

Общество, 17:41 21 июля 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Сбой приема цифрового эфирного телевидения наблюдается у некоторых пользователей в Тюменской области после плановых профилактических работ РТРС 18 июля, передает информационный центр правительства региона.

Специалисты Урало-Сибирского филиала сообщили, что столкнувшимся с подобной проблемой рекомендуется перенастроить приемное оборудование: удалить настройки и запустить автопоиск телеканалов или настроить телеканалы в ручном режиме, введя частоту или номер телевизионного канала (первый мультиплекс в Тюмени вещает на 35 ТВК (586 МГц), второй - на 44 ТВК (658 МГц).

Если это не помогает, значит программное обеспечение (прошивка) приставки требует обновления. Для восстановления вещания необходимо обновить ее и выполнить повторный поиск телеканалов.

Создана круглосуточная федеральная горячая линия для обращений: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный). На сайте РТРС смотрицифру.рф в разделе "Кабинет телезрителя" можно задать вопросы о качестве вещания, направить обращение.

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# цифровое телевидение

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