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Жительница Тюменской области открыла в отдаленной деревне магазин с помощью службы занятости

Общество, 20:21 21 июля 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Магазин продуктов питания и товаров первой необходимости открыла жительница д. Новоборовой Викуловского района Тюменской области Анастасия Круглова с помощью службы занятости населения.

С помощью специалистов кадрового центра "Работа России" Анастасия прошла обучение, составила бизнес-план с подробными расчетами, доказала экономическую целесообразность проекта рабочей группе.

Как напоминает информационный центр правительства региона, меры поддержки предпринимательской инициативы оказывают безработным гражданам. На развитие своего дела выделяют финансовую помощь до 192 тыс. рублей.

"Размер финансовой помощи в нашем регионе один из самых высоких по стране. Программа реализуется с 2012 года, за этот период более двух тысяч граждан открыли свое дело и успешно его развивают", - отметил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

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# служба занятости

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