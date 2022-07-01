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20 сортов растений тюменской селекции, новинки техники и земледелия представят на региональном Дне поля

Общество, 16:21 22 июля 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Полевую демонстрацию сельскохозяйственной техники проведут на выставке "День поля", которая пройдет в Упоровском районе на базе агрофирмы "КРиММ" 3 августа. На площадке мероприятия покажут все технологические операции полевых работ, в том числе обработку почвы и посев, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

На выставке будут представлены: тракторы, зерноуборочные комбайны, почвообрабатывающие и посевные машины и другая техника, применяемая в сельскохозяйственном производстве.

Также пройдет осмотр опытных делянок. Они были подготовлены аграриями еще весной. На двух гектарах в одинаковых условиях были посеяны более 60 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Среди них овес, ячмень, пшеница, горох, соя и рапс. Более 20 представленных сортов — тюменской селекции.

Кроме того, участников ожидает насыщенный семинар-совещание, посвященный культуре земледелия, знакомство с ТехноЦентром "Агрофирма "КРиММ" и заводом по глубокой переработке картофеля и овощей.

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# агрофирма КРиММ , День поля , сельское хозяйство , сельхозтехника

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