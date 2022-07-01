Новое шоу о народах России запустили в социальных сетях

| Фото: Координационный совет национальных объединений Тюменской области | Фото: Координационный совет национальных объединений Тюменской области

Тревел-шоу "Национальность.ru" рассказывает о разных регионах страны, а также о народах, которые живут на их территории. Ведущими новой программы стали популярные блогеры-путешественники и телеведущие. В рамках шоу запланировано выпустить несколько сотен выпусков.

В Тюменской области проживает более 150 национальностей и народностей. Наиболее многочисленные — русские, татары, украинцы, казахи и немцы. Новое шоу даст отличную возможность познакомиться с культурой разных народов, считает представитель этнических корейцев Владислав Ню.

"Я прекрасно говорю по-русски, так как являюсь этническим корейцем, и русский — мой родной язык. На территории стран СНГ и России проживает много таких, как я. Но далеко не все об этом знают. Я думаю, что это шоу необходимо, потому что с его помощью люди смогут узнать больше о культурной жизни самых разных национальностей, а это, в свою очередь, поможет сформировать более реальную картину мира", — отмечает он.

Ведущими тревел-шоу стали известные блогеры – Иван Чуйков, Екатерина Мускатина и Александр Соколов. Посмотреть первые выпуски программы можно уже сейчас.