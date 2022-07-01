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Тюменцы стали чаще платить картами Сбера за проезд

Общество, 17:45 22 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области стали чаще использовать банковские карты для оплаты товаров и услуг. По статистике аналитиков Сбербанка, во 2 квартале 2022 года количество транзакций выросло почти на 40 % по сравнению с показателями за первые три месяца этого года.

Традиционно тюменцы чаще всего используют банковскую карту для покупки продуктов питания, товаров для дома, одежды и обуви. В тройку лидеров также попали рестораны быстрого питания.

Интересно, что тюменцы в 2 раза чаще стали оплачивать проезд картой в общественном транспорте и такси, а также покупки в автомагазинах.

На развлечения жители Тюменской области во втором квартале потратили столько же, сколько и в первом.

"Пластиковая карта - надежный и проверенный инструмент оплаты. Возможность ее почти повсеместного использования также влияет на то, что именно "пластик" сейчас выбирают в качестве основного платежного средства. Для тех, кто подключен к программе "СберСпасибо", использование карты еще и значительно выгоднее по сравнению с использованием наличных, так как программа предлагает возврат бонусами до 30% от стоимости покупки, а также различные скидки и специальные условия", - управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

В исследовании учитывались транзакции по картам, совершенные в POS-терминалах Сбербанка.

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