Банк России снизил ключевую ставку до 8%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решение о снижении ключевой ставке на 150 базисных пунктов, до 8% годовых, принял совет директоров Банка России 22 июля.

Как сообщается на сайте регулятора, темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса.

"Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне", – сообщает оператор.

В ЦБ добавили, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 12,0–15,0% в 2022 году, 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.