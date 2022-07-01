Торжественная церемония отправки первой роты добровольцев подразделения "Тобол" прошла в Тюмени

Фото: Сергей Елесин Фото: Сергей Елесин

Торжественная церемония отправки первой роты формируемого в Тюменской области инженерного подразделения "Тобол" прошла в Тюмени.

Добровольцы отправятся на один из полигонов для боевого слаживания и подготовки по воинским учетным специальностям.

С напутственным словом к ним обратился военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

"Скажу так, прибудете на место, усовершенствуете свои знания и применяйте их правильно. Думайте не только головой, но и сердцем. В добрый путь", - сказал он.

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский обратился к военнослужащим, отметив, что регион всегда будет поддерживать их.

"Трудно найти какое-то испытание в военной истории страны, где бы не отличились воины-сибиряки. Губернатор Александр Моор просил вам передать, что для правительства Тюменской области это большая честь направлять отдельные, сформированные из наших земляков подразделения на службу в армию. Тюменская область будет сохранять шефство над вашими подразделениями, находиться с вами в полном контакте, чтобы у вас во время службы было все для исполнения своего долга", - сказал он.

Тюменская область всегда была надёжным тылом для России и так будет всегда. Мы умеем трудиться и работать, но мы умеем и воевать, подчеркнул глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко.

"Сегодня миллионы россиян поддержали решение президента Российской Федерации о защите наших исторических земель, русского мира, нашего народа от неонацистов. Гордимся вами, как гордимся нашими прадедами и дедами, защищавшими нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Ваша решимость и мужество станут примером для наших земляков. Возвращайтесь с победой", - сказал он.

С ответным словом от лица сослуживцев к участникам митинга выступил один из добровольцев, заместитель командира батальона по военно-политической работе.

"Хочу выразить благодарность всем пришедшим сюда. Мы обещаем не посрамить высокое звание военнослужащих сибиряков, обещаем с честью выполнить поставленные перед нами задачи и сделать все, чтобы вернуться назад целыми и невредимыми", - сказал он.

Напомним, в регионе формируют три спецподразделения из контрактников. Это отдельный инженерный батальон "Тобол", подразделение снайперов "Тайга" и дивизион "Сибирь". Заявления принимают в военном комиссариате Тюменской области. Подробности по телефону: 8 (3452) 79-19-05.

Любовь Голышева