Тюменская область отправила первую роту подразделения "Тобол" для службы в Вооруженных силах РФ

| Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России" | Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России"

Тожественный митинг, приуроченный к отправке первой роты тюменского инженерного подразделения "Тобол", состоялся в Тюмени. Его первая рота войдет в состав Вооруженных сил России. Добровольцы отправятся на один из полигонов для боевого слаживания и подготовки по воинским учетным специальностям, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Врио председателя Тюменской облдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов напомнил, что одной из важнейших причин начала спецоперации послужило то, что на Донбассе погибли тысячи людей, в том числе граждане России.

"Однако, как сказал президент России в своем обращении 24 февраля, есть и другие задачи, не менее важные, связанные с тем, что блок НАТО продолжал двигаться на восток, создавая угрозу нашей стране. Сейчас, отправляясь выполнять свой долг, вы защищаете нашу Родину. Я желаю вам мужества и стойкости", - обратился Андрей Артюхов к военнослужащим.

Он добавил, что в Тюменской области уже есть свои герои — Рустам Сайфуллин из Вагайского района, который, будучи раненым, продолжал командовать батальоном. Он получил высокую награду из рук Министра обороны Сергея Шойгу — звезду Героя России.

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский напутствовал военных, отметив, что отправляясь на эту службу, они отвечают за честь не только своих имен, но и высокого и гордого имени воинов-сибиряков. Он передал тюменцам слова губернатора Александра Моора: для правительства Тюменской области большая честь направлять отдельное сформированное из наших земляков подразделение на службу в армию.

Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков напомнил, что с инициативой о формировании подразделения выступили ветераны Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Идею поддержали командование Тюменского гарнизона и общественники.

По словам председателя Тюменской городской думы Евгения Заболотного, воины-сибирики зарекомендовали себя с лучшей стороны. Они бились в составе 38 Тобольского пехотного полка во время Бородинского сражения, а в годы Великой Отечественной войны доблестно сражались и вернулись с победой.

"Вы тоже идете сражаться за Отечество, бороться за правое дело. Мы ждем вас домой", - обратился Евгений Заболотный к солдатам и офицерам.

Председатель областного совета ветеранов войны и труда Степан Кирчук напомнил: "Ваши деды и прадеды ковали победу на полях сражений, сегодня вы заступаете им на смену. Мы провожаем смелых и мужественных людей, и будем ждать их возвращения".

Среди тех, кто вошел в подразделение "Тобола" - фельдшер Варвара.

"Когда я окончила медучилище, я и представить не могла, что сменю белый халат на военную форму. Но с началом спецоперации я уже не могла оставаться дома. Села в машину, приехала в военкомат, и вот, теперь я ухожу служить, потому что чувствую — я должна быть там", - поделилась девушка.

Всего в Тюменской области формируют три спецподразделения из людей, выбравших службу по контракту. Кроме "Тобола" это подразделение снайперов "Тайга" и артиллерийский дивизион "Сибирь".