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В Тюменской области 117 пар заключили брак 22 июля

Общество, 13:11 23 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

117 пар Тюменской области заключили брак в красивую дату 22.07.22. Из них 55 браков зарегистрировано в Тюмени, 11 - в Ишиме и Заводоуковске, 10 - в Тобольске, 7 - в Ялуторовске, сообщает ЗАГС Тюменской области.

Самыми запоминающимися новобрачными стали 74-летний Иван Андреевич и 70-летняя Раиса Николаевна. Свой брак они зарегистрировали в Ишиме.

"К их мудрости и богатому жизненному опыту теперь добавилась и взаимная любовь. Желаем всем новобрачными счастья, уважения и взаимопонимания", - отметили в областном ЗАГС.

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