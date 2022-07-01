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В Тобольском районе предприниматель создал инновационное производство хлеба

Общество, 16:19 23 июля 2022

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Инновационное производство хлеба организовал в селе Булашово Тобольского района предприниматель Эдуард Кульмаметов. Он не только модернизировал свою пекарню, но и создал 40 рабочих мест для селян.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Эдуард Кульмаметов установил в цехе автоматизированную линию производства хлебобулочных изделий, которой можно управлять на расстоянии. Благодаря этому минимизированы ошибки в технологическом процессе и существенно облегчен труд пекарей.

"Это первое в Тобольском районе инновационное производство хлеба. Программное обеспечение, которое установлено на оборудовании, российское. Проблем с его обновлением нет. Вот оно импортозамещение в действии", - отметил Леонид Митрюшкин.

Ингредиенты для выпечки Эдуард Кульмаметов покупает у тюменских товаропроизводителей, что помогает снизить расходы на их доставку. Поэтому цена на хлеб доступная и составляет 28 рублей. Пекарня обеспечивает хлебом жителей Булашова и близлежащих сел, а также Тобольска. За смену выпекают порядка 5 тысяч булок.

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# импортозамещение , промпроизводство , Тобольский район

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