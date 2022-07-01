Детский омбудсмен Андрей Степанов напомнил о важности обучения школьников правилам дорожного движения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участие ребят в фестивалях, мастер-классах, квестах, посвященных правилам безопасности на дорогах, - необходимо. В игровой форме у школьников формируются необходимые навыки. Такое мнение высказал уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов во время фестиваля "Волонтер ЮИД", который состоялся 23-24 июля в Тюмени.

На два дня набережная Туры превратилась в огромную учебную площадку для ребят и их родителей. Дети не только повторили правила дорожного движения, но и потренировались оказывать первую медицинскую помощь, научились правильно действовать в сложных ситуациях.

Фестиваль "Волонтер ЮИД" пройдет в 10 субъектах Российской Федерации, 16 и 17 июля он состоялся в Горно-Алтайске, а из Тюмени отправится в Нижний-Новгород.

"Важно, что этот федеральный проект состоялся на территории нашего региона. Рад, что фестиваль вызвал интерес, его посетили много детей, родителей, педагогов, юных инспекторов движения. Все нашли себе дело по душе", - отметил он.

В Тюменской области профилактические мероприятия проводятся в школах, детских садах, дворовых территориях, общественных местах. Юные инспекторы дорожного движения есть практически в каждом муниципалитете. Так, в регионе в 2021 году действовали 427 отрядов, в которые входили 5 тыс. 524 ребят.

"Здорово, что летом не заканчивается воспитательный процесс и работа с детьми по теме безопасности дорожного движения продолжается. Важно постоянно напоминать ребятам о том, как вести себя на дороге", - подчеркнул Андрей Степанов.

В лагерях дневного пребывания, в загородных оздоровительных центрах для ребят проводят квест-игры, в некоторых - тематические смены по безопасности дорожного движения. С началом учебного года во всех школах Тюменской области пройдут дни открытых дверей, где ребята закрепят полученные знания, а педагогам продемонстрируют новые подходы в работе с учениками в области безопасности дорожного движения.

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" и федерального проекта "Безопасность дорожного движения" была разработана концепция развития движения ЮИД. В основу проекта легли задачи по обучению детей навыкам ПДД и наглядной демонстрации идеологии ЮИД, в частности – реализации принципов волонтерства: добровольной и безвозмездной инициативе, участии в жизни общества и проявлении активной гражданской позиции.

Ирина Шемякина