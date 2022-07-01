О прибыльной бизнес-модели в сфере гостеприимства бизнесменам Тюменской области расскажет профессор РУДН

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О создании устойчивой и прибыльной бизнес-модели в индустрии гостеприимства предпринимателям Ялуторовска, Ишима и Тобольска расскажут на образовательных практикумах проекта "Открываем область заново" с 26 по 28 июля. Спикером выступит директор независимого центра сертификации и экспертизы "Хорекаэкспертгрупп", профессор кафедры туризма и гостиничного дела Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН Ольга Пасько.

26 июля практикум пройдет в ялуторовском кафе "Ретро" (ул. Ленина, 19), 27 июля - в Ишиме, в мультицентре "Моя территория" (ул. Ленина, 7), 28 июля - в Тобольске в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4). Регистрация по ссылке.

Первый образовательный блок семинаров проекта "Открываем область заново" в Тобольске прошли 40 предпринимателей из Уватского и Тобольского районов. Третий блок состоится с 9 по 11 августа, его посвятят тому, как повысить средний чек объектов сферы гостеприимства.