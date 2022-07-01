Команда из Нижнетавдинского района победила в региональном фестивале "Робинзонада"

Команда "Синяя птица" из Нижнетавдинского района победила в туристском фестивале для людей с ограниченными возможностями "Робинзонаде-2022" в дер. Криводановой Тюменского района. На протяжении пяти дней 159 участников из 21 команды районов Тюменской области соревновались в туристском спорте и конкурсах, сообщает региональный центр спортивной подготовки.

Спортсмены преодолели пешеходные и водные дистанции, состязались в рыбной ловле и спортивном ориентировании. Творческие способности раскрыли в конкурсах визитной карточки, стенгазетах и эстафете.

По итогам пяти дней в общекомандном зачете с отрывом в 39 баллов победу одержала команда из Нижнетавдинского района "Синяя птица". Второе место завоевала команда "Турист" из Сорокинского района, а третье - "Экстрим" из Ялуторовска.