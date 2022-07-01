Реставрацию дома Привалова в Тюмени оценили эксперты

| Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Ход реставрации "Дома В.Н. Привалова" (ул. Кирова, 10) в Тюмени оценили специалисты комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области. Восстанавливаемое здание — объект культурного наследия регионального значения.

"Завершены работы по устройству веранды западного фасада, проводятся работы по обшивке сруба. На момент осмотра проводились работы по устройству оконных блоков, устройству веранды восточного фасада", — сообщили в комитете.

Дом построил для себя тюменский мастер по деревянной резьбе Василий Привалов. На первом этаже находилась его мастерская, на втором — жилые помещения. Здание являлось одним из лучших в Тюмени образцов деревянного городского дома конца XIX — начала XX века.

В 2015 году в расселенном аварийном памятнике архитектуры произошел пожар, здание серьезно пострадало. В 2018 году дом-памятник выкупили на торгах, в 2019 году начались ремонтно-реставрационные работы.

Ранее специалисты с помощью 3D-сканирования восстановили наличники на доме.