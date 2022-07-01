Молодежный центр Эрмитажа представит результаты исследования Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фотовыставка "Интерпретации: Тюмень" от молодежного центра Эрмитажа пройдет в "Конторе пароходства" с 30 июля по 14 августа. Вход свободный, сообщает мультицентр.

Тюменцы в разных жанрах представят результаты исследования родного города. Они создали фотографии, инсталляции, видеоарт. Гостей также ждут на образовательную программу. Пройдут три авторские экскурсии-прогулки и лекция "Тюмень татарская".

Молодежный центр — это образовательное пространство в главном штабе Эрмитажа, где создаются и проходят экспериментальные просветительские и культурные проекты, посвященные современному искусству и эрмитажным коллекциям.