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Молодежный центр Эрмитажа представит результаты исследования Тюмени

Общество, 08:59 27 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фотовыставка "Интерпретации: Тюмень" от молодежного центра Эрмитажа пройдет в "Конторе пароходства" с 30 июля по 14 августа. Вход свободный, сообщает мультицентр.

Тюменцы в разных жанрах представят результаты исследования родного города. Они создали фотографии, инсталляции, видеоарт. Гостей также ждут на образовательную программу. Пройдут три авторские экскурсии-прогулки и лекция "Тюмень татарская".

Молодежный центр — это образовательное пространство в главном штабе Эрмитажа, где создаются и проходят экспериментальные просветительские и культурные проекты, посвященные современному искусству и эрмитажным коллекциям.

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# инсталляция , Контора пароходства , фотовыставка

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