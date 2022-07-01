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Движение по улице улице 30 лет Победы в Тюмени ограничат на пять дней

Общество, 08:47 27 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение по ул. 30 лет Победы в Тюмени будет ограничат с 1 по 5 августа, сообщает региональное Главное управление строительства, будет перекрыт один из съездов развязки на ул. Монтажников.

В начале августа подрядная организация приступит к работам по окраске пролетов путепровода, для этого будет перекрыт съезд на ул. 30 лет Победы и полосы движения в направлении ул. Пермякова.

ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Объезд будет организован по выделенной полосе на встречном направлении.

ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

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# ограничение движения , путепровод

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