Движение по улице улице 30 лет Победы в Тюмени ограничат на пять дней

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение по ул. 30 лет Победы в Тюмени будет ограничат с 1 по 5 августа, сообщает региональное Главное управление строительства, будет перекрыт один из съездов развязки на ул. Монтажников.

В начале августа подрядная организация приступит к работам по окраске пролетов путепровода, для этого будет перекрыт съезд на ул. 30 лет Победы и полосы движения в направлении ул. Пермякова.

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Объезд будет организован по выделенной полосе на встречном направлении.