Жителя Ярославской области задержали за хищение 50 кислородных баллонов в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя Ярославской области 1977 г. р. задержали и доставили в Тюменскую область за мошенничество с кислородными баллонами. Два предприятия Тобольска обратились в полицию по поводу хищения у них 50 баллонов, сумма ущерба составила более 200 тыс. рублей, сообщает региональное УМВД.

Мужчина признался, что данную преступную схему разработал и попытался реализовать в 2019 году в Чебоксарах. Тогда при попытке её реализовать был задержан и приговорен к шести месяцам колонии строгого режима. Выйдя на свободу, он вновь занялся мошенничеством.

Мужчина звонил в организации, использующие в своей деятельности технический кислород, представлялся сотрудником кислородной станции и заявлял, что необходимо срочно провести бесплатную аттестацию и заправку баллонов. Получив согласие, подозреваемый на сайте частных объявлений оперативно находил покупателя, нанимал грузотакси, грузчиков и вывозил баллоны. От продажи части похищенного имущества он выручил более 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.