Тюменские картофелеводы рассказали о самых продуктивных сортах

| Фото: krimm.ru | Фото: krimm.ru

Картофель "Ред Скарлетт" лучше плодоносит в Тюменской области. Тогда как "Люкс" показывает высокий урожай на Дальнем Востоке. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в агрофирме "КРиММ".

"Если взять Дальний Восток, то они в восторге от "Люкса". Многое зависит от климатической зоны, и еще овощу может не нравиться почва. Даже в нашей области на разных земельных участках картофель ведет себя по-разному", - отметили специалисты. Возделыванием картофеля "КРиММ" занимается в Упоровском районе.

Всего в коллекции предприятия находится 40 сортов картофеля, в производстве – 24. Среди них те, которые вывели селекционеры агрофирмы: Амур, Терра, Легенда, Люкс, Мада, Аляска.

"Новые разработки мы ведем ежегодно. У нас 15-16 образцов сортов, но из них испытания проходят два-три. Если на второй год при благоприятных условиях они показали себя хорошо, тогда мы передаем их в реестр селекционных достижений, отправляем в испытательные лаборатории по всей стране на государственные сортоучастки. Если подтверждаются неплохие показатели, тогда сорт входит в реестр", - сказали в компании.

В компании "КРиММ" считают, что если погода сохранится, то урожай в этом году будет в несколько раз больше по сравнению с 2021 годом. Общая площадь посева картофеля составляет 3 тыс. га.

Полученную продукцию предприятие реализует в свежем виде в собственных магазинах по всей территории области и в ряд регионов страны. Также в компании занимаются переработкой, создают продукцию в вакуумной упаковке, премиум-класса.

Виктория Макарова