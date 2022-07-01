Клуб аргентинского танго и танготерапии откроют в Тюмени

| Фото: предоставлено Марией Сохненко | Фото: предоставлено Марией Сохненко

Создатели клуба аргентинского танго "iLOCOtango" приглашают всех на торжественное открытие и праздничную милонгу с тортом в 20 часов 30 минут 29 июля. В клубе будут не только обучать навыкам танца, но и проводить танготерапию – занятия для пар со специалистом.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали преподаватель аргентинского танго Вячеслав Сохненко и его супруга семейный психолог и педагог Мария Сохненко.

"Танго больше всего похоже на жизнь своей импровизационностью. Можно строить планы, можно думать, что ты знаешь жизнь. Но меняется мелодия, меняется количество людей вокруг – и приходится учиться подстраиваться, корректировать действия и подстраховывать партнера, двигаться с ним в унисон и в танце, и в жизни", - подчеркнула психолог.

Обучение танго и танготерапию Сохненко практикуют с 2019 года, за это время через их школу прошли около 60 пар. По словам Марии, некоторые пары приходят только для того, чтобы освоить этот яркий танец, а другие - чтобы научиться чувствовать поддержку партнера, проработать через танго какие-то семейные проблемы, а на выходе – решить их.

Сейчас в клубе два направления, добавила она, – школа танца, куда можно прийти с партнером и без него, танготерапия – только для пар. В перспективе открытие третьей группы – танготерапии для одиноких людей.

Мария Сохненко рассказала, что в приоритете у создателей клуба комфорт, здоровье и безопасность учеников. Вячеслав с его танцевальным опытом и знанием анатомии человеческого тела помогает через танец снять блоки и зажимы, правильно двигаться даже тем, кто со спортом до этого был на вы. Пары разновозрастные, особой популярностью танго и танготерапия пользуются у людей от 30 до 50 лет, у которых уже есть определенный жизненный багаж за плечами.

Чтобы запустить школу танцев, семья Сохненко обратилась в Фонд микрофинансирования Инвестиционного агентства Тюменской области за помощью - нужны были дополнительные средства на оплату аренды, ремонт помещения, приобретение оборудования. Им выдали займ по программе для самозанятых в размере 400 тыс. рублей под 10 % годовых на 36 месяцев с отсрочкой платежей на полгода.

Глава семьи отметил, что отсрочка платежа позволит ускорить процесс набора и обучения, быстрее выйти на окупаемость.

Инна Кондрашкина