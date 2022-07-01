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Выставка картин известного путешественника Федора Конюхова открылась в Тобольске

Общество, 18:46 26 июля 2022

culture.ru | Фото: culture.ru

Выставка картин известного российского путешественника, писателя и художника Федора Конюхова открылась в Тобольске во Дворце наместника, сообщает администрация города Тобольска.

Зарисовки, сделанные во время многочисленных экспедиций, а также по результатам посещения различных стран, впоследствии легли в основу его живописных полотен, графических листов, литографий и офортов, в которых художник стремился создать гармоничный образ единения человека и природы, говорится в анонсе.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На выставке с символичным названием "Путешествие длинною в жизнь" представлены сюжетные картины и портреты, анималистические мотивы и свободные пейзажные импровизации - масштабные, экспрессивные, отмеченные условностью живописного решения и порой тяготеющие к чистой абстракции. Художественная коллекция работ охватывает три десятилетия путешествий по всему миру.

Познакомиться с творчеством путешественника жители Тюменской области могут до 21 августа.

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# выставка , Тобольск , Федор Конюхов

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