Хлебный базар, фестиваль мороженного, шашлыка и национальной кухни пройдут в День рождения Тюмени

| Фото: Тюменский пломбир ВКонтакте | Фото: Тюменский пломбир ВКонтакте

Хлебный базар, фестиваль мороженного, шашлыка, национальной кухни и другие гастрономические фестивали интегрированы в программу празднования Дня города Тюмени 30 июля. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Жителей и гостей областной столицы ждут на "БарбекюФесте", гастрономическом пикнике, хлебном базаре и фестивале мороженого", - уточняется в сообщении.

Национальную кухню представят на татарском празднике "Сабантуй", который пройдет в парке Заречном 30 июля с 12 до 19 часов.

А пополнить семейный запас мороженого смогут участники празднования Нового года летом, что состоится в сквере Льва Ровнина с 12 до 17 часов.