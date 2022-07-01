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Эксперт определил приоритеты десятилетия науки и технологий

Общество, 10:48 27 июля 2022

expert-club.online

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Приоритетами десятилетия науки и технологий (2022-2031), объявленного президентом, должны быть обеспечение базового уровня прикладных исследований, концентрация ресурсов на так называемых прорывных технологиях, доведенных до этапа коммерциализации и способных обеспечить первенство страны на мировом уровне, формирование широкой ментальной базы молодых людей, подготовленных для научной и смежной с ней профессиональной деятельности.

В этом уверен кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных технологий и государственной службы Белгородского государственного национального исследовательского университета Евгений Реутов.

Исходя из этих приоритетов, по его мнению, необходимо и формировать план."При этом десятилетняя перспектива планирования корректна лишь в том случае, ч то на долгосрочную перспективу планируются не мероприятия, а институты либо перспективные направления исследования, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - В противном случае этот план превратится в самоцель вне содержания новых технологий или базовых фундаментальных открытий. Важно также, чтобы соответствующие планы субъектов федерации, которые также должны быть сформированы согласно Указу президента России, составлялись в условиях качественного экспертного сопровождения РАН и иных ведущих научных институций".

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# десятилетие науки и технологий

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