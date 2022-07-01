Эксперт назвал исследования тюменских ученых примером новейших разработок в области технологических решений

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исследования тюменских ученых по получению новых материалов, технологий, архитектурно-конструкторских решений для роботизированных строительных 3D-принтеров – один из убедительных примеров новейших разработок в области технологических решений.

Такую точку зрения высказал руководитель общественного движения, социальный предприниматель Руслан Егоров (Брянская область). Россия, по его мнению, сможет миновать этап догоняющего развития и стать одним из лидеров в сфере высоких технологий.

"Есть множество тому подтверждений! В том числе и упомянутые выше примеры разработок молодых российских ученых, - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Разработки ученых Тюменского индустриального университета по вопросам новых материалов и технологий возведения зданий с применением роботизированных аддитивных систем получили положительное заключение Российской академии наук о финансировании в рамках Западно-Сибирского НОЦ.

Строительная 3D-печать, по мнению руководителя исследований, кандидата технических наук, доцента, заведующего кафедрой строительной механики Игоря Разова, - это достаточно молодая технология, где еще только предстоит ответить на множество вопросов, начиная от подбора материалов и оптимальных строительных смесей и заканчивая архитектурными, конструкторскими и строительными решениями, адоптированными под аддитивные технологии и климатические условия.

"Решение правительства России о проведении десятилетия науки и технологий (2022-2031) путем привлечения талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, считаю одним из самых первостепенных и необходимых в настоящий момент, - заявил Руслан Егоров. - В связи с чем, увеличение инвестиций, в том числе и университетские стартап-проекты, позволит ускорить процесс созревания и создания новых уникальных технологий, которые в скором будущем смогут быть внедрены в жизнь".

Правительство России подготовило план проведения десятилетия науки и технологий (2022-2031), объявленного президентом. В рамках плана планируется привлечь талантливую молодежь в сферу исследований и разработок, вовлечь специалистов в выполнение важнейших задач, стоящих перед страной, а также познакомить граждан с открытиями российских ученых.

В правительственном плане более 15 инициатив. Его реализация поможет развитию отечественной науки, сделает ее открытой для людей всех возрастов. К 2025 году до 7 млрд рублей будут увеличены инвестиции в университетские стартап-проекты.