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Эксперт: десятилетие науки и технологий даст четкое представление, в каком технологическом мире мы хотим жить

Общество, 08:39 28 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принятый план десятилетия науки и технологий - это и есть та надежда, дающая четкое представление, в каком технологическом мире мы хотим жить в будущем. Так считает председатель общественной организации из Республики Марий Эл Нина Иванова.

Будущее, по ее словам, всегда принадлежит тем, кто дает новому поколению основание для надежды.

"Коммуникации - наше всё, и предлагаемый план как раз ставит первоочередной задачей выстроить коммуникацию, диалог с молодым поколением, поколением "цифры" – обернуть, так сказать, их умения и навыки во благо, внутрь страны, - отметила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - В плане содержится более 15 инициатив – именно они должны помочь сделать максимально доступной науку для россиян любого возраста".

Эксперт уверен, что совершенствование взаимодействия между учеными, разработчиками и производителями, разработка новых механизмов их совместной деятельности, когда есть понятный всем трек - от идеи до производства - залог успеха.

"Немаловажно, что планом предусмотрены дополнительные инвестиции в студенческие стартапы до 7 млрд рублей к 2025 году, - подчеркнула Нина Иванова. – Они не могут не заинтересовать научное и студенческое сообщество. Словом, нам много предстоит сделать вместе, и мы, можно сказать, стоим сейчас на пороге исторических событий - закладывания фундамента для технологического рывка России".

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# десятилетие науки и технологий

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