Эксперт: поддержка многодетных семей говорит о социально ориентированном курсе Тюменской области

| Фото: Перинатальный центр Тюмени (архив) | Фото: Перинатальный центр Тюмени (архив)

Единовременная выплата тюменской семья, в которой в 2022 году родилась тройня, говорит о социально ориентированном курсе региона и бюджета области. В этом уверен член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе.

Поддержка государства семьям и многодетным семьям, по его мнению, является значимым приоритетным направлением для развития гражданского общества. "Для родителей, у которых родились тройня - это значимая поддержка так как она решает один из приоритетных вопросов любой многодетной семьи, это приобретение или расширение жилплощади", - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Единовременную выплату в размере 4,3 млн рублей на улучшение жилищных условий получит тюменская семья, в которой в 2022 году родилась тройня. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Размер материальной поддержки, по данным департамента социального развития Тюменской области, всегда индивидуален. Выплата рассчитывается, исходя из состава семьи на дату обращения, - по восемнадцать квадратных метров общей площади жилого помещения на одного члена семьи. Стоимость одного квадратного метра жилья для выплаты утверждает Главное управление строительства Тюменской области по муниципальным образованиям.

В состав семьи включаются несовершеннолетние дети, их родители, находящиеся в зарегистрированном браке. Они должны быть гражданами России и проживать в Тюменской области в течение пяти лет, предшествующих обращению за государственной поддержкой.

Напомним, в 2021 году выплату за рождение тройни предоставили двум семьям на общую сумму 4,5 млн рублей.