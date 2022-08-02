Эксперт предлагает часть средств от переработки вторсырья направлять на содержание бездомных животных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Часть средств, вырученных от сдачи на переработку макулатуры и картона, было бы неплохо перечислять на содержание животных в тюменских и тобольских приютах. С таким предложением выступила исполнительный директор добровольческого молодежного центра "Грин Хелперс" Юлия Стафеева.

"По опыту нашей организации знаю, что это повышает мотивацию населения к участию в экомероприятиях", - заявила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Проект по созданию в регионе современных площадок для экопросвещения, реализует региональный оператор по обращению с отходами в Тюменской области ООО "ТЭО". Первые экодома появятся в Тюмени и Тобольске. Жители Тюменской области и гости региона смогут учиться культуре сбора мусора, бережного потребления ресурсов и узнают о вторичной переработке отходов.

В экодомах организуют выступления экспертов и экоактивистов, пункты приема вторичного сырья, познавательные игры для детей и взрослых, мастер-классы, экодебаты и многое другое. Все собранное в пунктах вторсырье гарантированно отправится на переработку. В дальнейшем экодома установят в других населенных пунктах Тюменской области.