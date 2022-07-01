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В Тобольске набирают желающих на первую экскурсию "Открытый СИБУР"

Общество, 09:37 28 июля 2022

из сообщества "ООО "ЗапСибНефтехим" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "ООО "ЗапСибНефтехим" во ВКонтакте

Первая экскурсия "Открытый СИБУР" пройдет в Тобольске 29 июля с 12 до 15 часов, сообщают организаторы.

Тоболяки и гости города смогут увидеть, как все устроено на производственной площадке "ЗапСибНефтехима", какую продукцию выпускают на крупнейшем нефтехимическом комплексе России. Дети от 7 до 17 лет могут посетить экскурсию только в сопровождении взрослого.

Записаться на экскурсию "Открытый СИБУР" можно до 12 часов 27 июля по номерам телефона горячей линии: 277-717 или 8-800-301-18-17. Количество мест ограничено.

Возрастное ограничение: 6+.

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# СИБУР , Тобольск , экскурсия

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