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Тюменская область станет частью всероссийского культурного проекта "Ориентация на местности"

Общество, 09:26 28 июля 2022

ИА "Тюменская линия"

Передачи об учреждениях культуры Тюменской области будут выходить на "Радио культура" и "Радио России" на протяжении двух недель в августе 2022 года.

"Тюменская область станет частью большого всероссийского проекта "Ориентация на местности. Изучаем культурную карту страны". Это цикл передач, которые в течение двух недель будут выходить на "Радио Культура" и "Радио России". Жители всей страны узнают о наших учреждениях культуры из уст их руководителей. В коротких четырехминутных выпусках слушатели познакомятся с историей учреждений, самыми знаковыми проектами и планами развития", — написала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер на своей странице во ВКонтакте.

Сейчас на сайте можно прослушать выпуски о других субъектах РФ: Алтайском, Пермском краях, Чувашской республике, Ниижегородской, Кемеровской областях.

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# Елена Майер , культура , национальный проект Культура

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