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В тюменской больнице электронную очередь интегрируют в систему "1С: Медицина"

Общество, 11:21 27 июля 2022

со страницы Антона Терехина во ВКонтакте | Фото: со страницы Антона Терехина во ВКонтакте

Электронную очередь интегрируют в систему "1С:Медицина" в ОКБ №2 в Тюмени. Задача — максимально сконцентрировать работу медперсонала на лечении больного. Об этом написал руководитель службы экстренной помощи ОКБ №2 Антон Терехин на своей во ВКонтакте.

При участии директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова, в больнице апробировали новые алгоритмы. Выявили технические нюансы, обсудили варианты их решения, наметили следующую встречу.

"Электронная очередь в приемном отделении экстренной помощи и в поликлинике — не одно и то же. Главное отличие — первоочередность осмотра зависит от состояния пациента. Наша задача — "научить" искусственный интеллект выделять наиболее тяжелых больных и автоматически сигнализировать о них врачу, а также рационально распределять ресурсы службы в зависимости от состояния и количества человек в отделении", — говорит Антон Терехин.

Механизмы определения приоритета больного существуют: врачи знают, где их помощь необходима, прежде всего. Но в условиях, когда пациентов становится все больше, есть вероятность что-либо упустить. Современные IT-технологии позволят минимизировать риски, повысить качество медицинской помощи и отчасти пропускную способность экстренной службы, считает Терехин.

со страницы Антона Терехина во ВКонтакте | Фото: со страницы Антона Терехина во ВКонтакте

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# Антон Терехин , информатизация , ОКБ №2 , Станислав Логинов

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