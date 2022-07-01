Портал "Госуслуги" внедрил технологию "витрина данных" при записи к врачу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сервис "Запись к врачу" на портале "Госуслуги" теперь использует технологию "витрина данных". Платформа определяет поликлинику, доступных специалистов и свободное время для записи с помощью региональной медицинской информационной системы.

Обновленная версия сервиса уже работает в двух регионах — Калужской области и республике Дагестан. Жители Тюменской области могут использовать для записи к врачу региональное мобильное приложение "Телемед72". За 2021 год дистанционно записались к специалистам 70 тыс. человек.

Создание витрин данных для пользователей ведется в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Они нужны для формирования большой экосистемы цифровых сервисов. Для развития платформы "Запись на прием к врачу" заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил главам субъектов создать региональные витрины данных и подключить их к госуслугам до конца года.

В ближайший месяц Минцифры подготовит единые для всех регионов классификаторы и требования к витринам данных. С сентября работа по созданию витрин будет учитываться в рейтинге цифровой трансформации субъектов.

В Тюменской области уже работает система электронных карт пациентов и виртуальный помощник, который записывает на прием к врачу. А все поликлиники и стационары Тюменской области уже подключены к региональной медицинской информационной системе. Кроме того, существуют четыре отдельных информационных системы: скорой медицинской помощи, радиологическая, лабораторная и кардиологическая. А также развиваются электронные сервисы - электронная очередь, инфокиоски и кабинет "Мое здоровье" на портале госуслуг.

"С помощью этих сервисов 54 процента записей на прием к врачу выполняется дистанционным способом. Кроме того, 83 процента граждан могут получить медицинские документы в электронном виде. То есть все, что сейчас в государственных поликлиниках формируется, включая результаты анализов, можно найти в своем личном кабинете на госуслугах. Это очень удобно", — отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.