Сыры, мед и травяные чаи предложат тюменцам на фестивале фермерской еды "СВОЁ"

| Фото: https://vk.com/svoe_fest | Фото: https://vk.com/svoe_fest

Сыры, бездрожжевой хлеб, мед и травяные чаи тюменцы отведают на фестивале фермерской еды "СВОЁ" на площади 400-летия Тюмени 6-7 августа. А еще – мясо и колбасу, масло холодного отжима, ягоды, саженцы, рыбу. Эту и другую продукцию собственного производства представят более 25 фермеров региона.

Об этом рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в департаменте потребительского рынка администрации города.

Тюмень впервые станет площадкой фестиваля "СВОЁ", который проходит в российских регионах с 2017 года. Кроме тюменских фермеров свою продукцию представят и сельхозпроизводители из других регионов. Всего запланировано 100 торговых мест.

Здесь же можно будет ознакомиться с работами мастеров-ремесленников, приобрести изделия традиционных промыслов, в том числе: украшения из бисера, народных кукол, тканные и валяные изделия, шкатулки и кухонную утварь из бересты и многое другое.

Перед гостями выступят музыкальные коллективы, детям устроят отдельные развлечения, организуют фотозону и мастер-классы, проведут розыгрыш призов.

Оксана Корнеенкова