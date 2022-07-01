ВТБ: оборот по картам "Мир" в Тюменской области вырос в 1,5 раза

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Клиенты ВТБ в Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) в первом полугодии 2022 года совершили по картам "Мир" покупки на сумму 13,2 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба банка.

В общей сумме операций около 12,9 млрд рублей приходится на пластиковые карты "Мир", еще более 250 млн рублей – на цифровые карты, которыми можно расплачиваться онлайн и с помощью pay-сервисов. По сравнению с первым полугодием 2021 года оборот по виртуальным картам вырос в десятки раз.

По статистике ВТБ, доля пластиковых карт "Мир" в общем безналичном обороте в Тюменской области с начала года выросла с 16% до 24%. Остальное приходится на действующие карты международных платежных систем. В обороте цифровых карт доля "Мира" увеличилась с 36% в январе до 93% в июне.

За январь-июнь 2022 года тюменцы оформили в ВТБ более 30 тыс. карт "Мир", что на 7% превышает показатель за первое полугодие-2021. В том числе 5 тысяч карт банк выпустил в цифровом формате - это в 10 раз больше, чем год назад.

"Статистика первого полугодия говорит о том, что многие тюменцы переходят на карты "Мир" в повседневном использовании, даже несмотря на то, что карты международных платежных систем внутри страны также продолжают работать, и ВТБ сделал их бессрочными. Картами "Мир", в том числе цифровыми, по-прежнему можно расплачиваться с помощью смартфона. Кроме того, именно на них зачисляются выплаты от государства. Тюменцы могут оформить пластиковую карту "Мир" от ВТБ с курьерской доставкой или моментально выпустить цифровую карту в интернет-банке и тут же оплачивать ей покупки", — прокомментировал управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.