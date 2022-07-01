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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

14 тюменских студентов-медиков получили по 20 баллов для поступления в ординатуру

Общество, 12:31 28 июля 2022

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

14 студентов Тюменского медуниверситета получили по 20 дополнительных баллов при поступлении в ординатуру за волонтерство в "красной зоне".

Как сообщает информационный центр регионального правительства, всего в 2022 году в Тюменской области добровольцами стали 309 студентов, 49 из них отработали 150 часов и более.

Согласно постановлению правительства, студенты, которые участвовали в работе по профилактике, диагностике и лечению коронавируса в течение минимум 150 часов, получают 20 баллов за индивидуальные достижения.

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# волонтеры , коронавирус , красная зона , ординатура , Тюменский ГМУ

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