14 тюменских студентов-медиков получили по 20 баллов для поступления в ординатуру

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

14 студентов Тюменского медуниверситета получили по 20 дополнительных баллов при поступлении в ординатуру за волонтерство в "красной зоне".

Как сообщает информационный центр регионального правительства, всего в 2022 году в Тюменской области добровольцами стали 309 студентов, 49 из них отработали 150 часов и более.

Согласно постановлению правительства, студенты, которые участвовали в работе по профилактике, диагностике и лечению коронавируса в течение минимум 150 часов, получают 20 баллов за индивидуальные достижения.