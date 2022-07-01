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Тюменский театр кукол в новом сезоне представит три спектакля

Общество, 13:02 31 июля 2022

vk.com/kukli.kto72 | Фото: vk.com/kukli.kto72

Тюменский театр кукол представит в новом сезоне, осенью обновлённые, абсолютно актуальные и самые ХРЮативные "Три поросёнка", увлекательный спектакль "Африкана-на-на" и новую красивую постановку "Щелкунчик".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в региональном департаменте культуры.

Друзья театра из Санкт-Петербурга поставят на сцене театра кукол "Дюймовочку" и "Приключения барона Мюнхгаузена".

"В Тюменском театре кукол за прошедший 76 сезон состоялось четыре премьеры: "Приключения звездного Цирколёта", "Когда оживают игрушки", "Песнь леса. Song of the forest, "Сказка про Царя Коварного и Вовку-пожарного". Все спектакли тепло приняли зрители", - отметили в департаменте.

Напомним, в мае 2022 года Тюменский театр кукол принял участие в XIII Международном фестивале театров кукол "Муравейник" в Иваново, где показал спектакль "Гадкий утенок", который получил высокую оценку фестиваля.

Анжела Лебедева

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# культура , Тюменский театр кукол

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