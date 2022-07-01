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Штраф в 77 млн рублей грозит поджигателю сухой травы в Бердюжском районе

Общество, 13:13 28 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 77 млн рублей ущерба вменяют в вину поджигателю сухой травы в Бердюжском районе. В апреле селянин устроил костер из сухостоя на землях сельхозназначения площадью 70 га. Пострадали не только поля, но и животные, которые обитали на этом участке, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Иск о компенсации ущерба в суд направил Госохотдепартамент региона. Ранее обвиняемому уже был назначен штраф в 3 тысячи рублей за нарушение требований пожарной безопасности. Истец первоначально просил взыскать с ответчика в счет возмещения вреда, причиненного государству 7,7 млн рублей. Но в последствии, сумма была уточнена до 77,7 млн рублей.

Бердюжский районный суд принял увеличение исковых требований, ответчику предложено представить отзыв на исковое заявление. Судебное заседание назначено на 18 августа.

Отметим, что в июне штрафы для нарушителей правил пожарной безопасности увеличены в 10 раз.

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# компенсация , ландшафтные пожары , ущерб

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