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В Тюменской области в феромонных ловушках обнаружены вредители древесины

Общество, 16:55 28 июля 2022

ursn72.ru

Взрослых особей жука усача обнаружили в феромонных ловушках, установленных в Тюменской области. Общая площадь обследования для выявления насекомых вредителей составляет 95 тыс. га - это леса Вагайского и Уватского районов, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"Ловушки такого типа предназначены для заманивания насекомых при помощи определенных запахов, характерных только представителям данного вида. Для создания ловушек используется феромон, характерный для самок какого-то определенного вида вредителей. Самцы попадают в ловушку, привлеченные запахом", - уточнили в ведомстве.

Отметим, что черный сосновый усач Monochamus galloprovincialis (Oliv) представляет опасность лесному хозяйству, нанося большой экономический и экологический ущерб, повреждая все хвойные культуры, но чаще всего сосну обыкновенную.

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# управление Россельхознадзора

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