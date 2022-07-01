Для тюменцев с ОВЗ организуют мастер-классы по вокалу, нейрографике и игре на гитаре

| Фото: Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов | Фото: Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов

Бесплатные мастер-классы для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья организует в Тюмени региональная организация Всероссийского общества инвалидов. Они являются частью проекта "Мастерская досуга для людей с ограниченными возможностями здоровья", который реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области.

Как рассказал директор центра "Содействие" Андрей Толстов, проект направлен на социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья и помогает сформировать адекватное отношение к пониманию инвалидности.

"Начальные достижения в творчестве, психологические консультации и тренинги позволяют достичь высоких результатов в формировании личности с большими жизненными планами. Наработанный опыт с различными категориями заболеваний, возрастными группами будет использован в работе и местными организациями Всероссийского общества инвалидов для понимания проблем социальной инвалидности", - отметил он.

Занятия с детьми и взрослыми проводят профессиональный фотограф, член Союза журналистов РФ Евгений Шаров, психолог высшей категории Ольга Мальцева, а также инструктор нейрографики Ольга Кутузова.

8 августа в 18 часов начнется мастер-класс по фотосъемке. Любителей декоративно-прикладного искусства приглашают на занятие 10 августа в 14 часов. Изучение навыков игры на гитаре начнется в 16 часов 17 августа. А 19 августа в 15 часов стартует занятие по нейрографике, рассказали организаторы.

Все занятия проходят в центре "Содействие" (ул. 50 лет Октября, 23). Подробная программа мероприятий размещена в группе учреждения в социальной сети "ВКонтакте". По результатам проекта состоится итоговое мероприятие, где участники покажут свои достижения и успехи.