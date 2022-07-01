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Макет парохода "Святитель Николай" представлен на выставке в ТИУ

Общество, 17:39 28 июля 2022

отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ | Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

Выставку с предметами индустриального наследия дореволюционной Тюмени открыли в Тюменском индустриальном университете. Экспонаты предоставил Музей истории науки и техники Зауралья им. Д. И. Менделеева, сообщает пресс-служба вуза.

На выставке можно проследить, как становление промышленности отразилось на внешнем облике города. Один из экспонатов — макет парохода "Святитель Николай", изготовленный в 1886 году на тюменском заводе Ивана Игнатова. На этом пароходе совершил путешествие император Николай II.

Экспозиция открыта в главном корпусе ТИУ по адресу: ул. Володарского, 38. Узнать о посещении можно по телефону: 8 (3452) 28-36-67.

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# выставка , ТИУ

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