Жителям Тюменской области вручили благодарности за заслуги в развитии региона

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Александр Моор вручил жителям Тюменской области благодарности за заслуги в развитии региона. Торжественное собрание и праздничный концерт в честь 436-й годовщины основания Тюмени состоялись во ДК "Нефтяник" 28 июля.

Наградой были отмечены пять человек. Это заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель биологии гимназии №49 города Тюмени Оксана Мусина, диспетчер дорожного ремонтно-строительного управления Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия Лидия Нохрина, водитель "Газпром трансгаз Сургут" Александр Карпов, электромонтер оперативно-выездной бригады предприятия "Тюменские городские электрические сети" Михаил Степанов, врач-ортодонт стоматологической поликлиники №3 Валентина Сугатова, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.