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Тоболяки голосуют за эскизы новых стрит-артов проекта "Формула искусства"

Общество, 11:55 29 июля 2022

из сообщества "Стрит-арт проект "Формула искусства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Стрит-арт проект "Формула искусства" во ВКонтакте

Открыто финальное голосование конкурса эскизов стрит-арт-проекта "Формула искусства". Темой творческого состязания стал "ЭкоАрт".

Организаторы подвели итоги первого этапа голосования и выбрали пять лучших работ среди старшей возрастной категории участников в Тобольске. Авторы изобразили флору и фауну, людей, ухаживающих за деревом, девушку с цветком в руке. Голосование продлится по ссылке по 29 июля.

Эскиз, который наберет наибольшее число голосов по итогам онлайн-голосования, нанесут на фасад здания. Победители смогут принять участие в росписи фасада вместе с профессиональными граффити-художниками. Также всех финалистов ждут ценные призы.

"Формула искусства" – это стрит-арт проект, организованный командой профессиональных художников "RASKRASIMVSЁ" в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел". Конкурс проводится в четырех городах - Тобольске, Перми, Кстово и Свободный (Амурская область).

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# конкурс , стрит-арт

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