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Декоративные арки с QR-кодами установили по улице Линейной в Тюмени

Общество, 11:34 29 июля 2022

vk.com/tmnourhome | Фото: vk.com/tmnourhome

Декоративные арки с подсветкой и QR-кодами установили во дворе по ул. Линейной, 15-17 в Тюмени. С помощью технологии дополненной реальности тюменцы могут узнать, что было на этом месте до начала благоустроительных работ, которые проведены в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Объект сдали в эксплуатацию 28 июля.

Как рассказали в городской администрации, пустырь, который планировался Генеральным планом под строительство дороги, стал прекрасным зелёным оазисом в плотной многоэтажной застройке нового микрорайона. Здесь разбили несколько декоративных лужаек и высадили более 50 деревьев и 250 кустарников. Также здесь появились детская площадка, скамейки и качели разных размеров.

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По словам заместителя главы Тюмени Пётра Вагина, этот зелёный уголок стал прекрасным примером деятельной включенности жителей в благоустройство территории рядом с домом.

"Изначально на этом месте планировался межквартальный проезд, но жители проявили активность и предложили обустроить здесь зелёную зону, которая стала логичным продолжением школьного пространства. После разработки дизайн-проектов в прошлом году горожане также дружно выбирали вариант преображения. Им приглянулся вариант, который делал акцент на озеленении и использовании экоматериалов", - напомнил Вагин.

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# благоустройство , национальный проект Жилье и городская среда

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