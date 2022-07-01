25 тюменских огнеборцев ликвидируют лесные пожары в Коми

| Фото: vk.com/aleksandr__moor | Фото: vk.com/aleksandr__moor

25 сотрудников Тюменской авиабазы принимают участие в ликвидации лесных пожаров в Республике Коми.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале и соцсетях выразил уверенность, что тюменцы усилят группировку лесных пожарных, собранную в Коми из разных регионов страны.

"В лесах региона сложилась чрезвычайная ситуация, наша помощь необходима. Площадь, пройденная огнем, уже превысила 5 тысяч га. Весь июль в Коми стоит сухая жаркая погода, почти нет осадков. Распространению стихии способствует шквалистый ветер. Наши ребята знают, как бороться с пожарами в таких сложных условиях. Они уже приступили к тушению", - рассказал он.