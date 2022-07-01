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Агитбригада Абалакского дома культуры проводит концерты для механизаторов

Общество, 15:01 30 июля 2022

пресс-служба главы Тобольского района | Фото: пресс-служба главы Тобольского района

Агитбригада Абалакского дома культуры проводит концерты для механизаторов

Агитбригада Абалакского Дома культуры выезжает на поля к механизаторам и поддерживает их задорными песнями. В самом разгаре сенозаготовка – одна из важнейших сельскохозяйственных кампаний.

Как сообщает пресс-служба главы Тобольского района, местные артисты выезжают на поля, чтобы поднять боевой дух тружеников. Они исполyяют для них песни и частушки, угощают сытным обедом.

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"Мы самая настоящая агитбригада. В молодости я и сама ездила то на посевную, то на уборочную с творческими коллективами", - говорит культорганизатор Вера Козлова.

Артисты планируют выезжать в поля с концертами до завершения полевых работ.

Фермеры Тобольского района уже заготовили для нужд животноводства 3 тысячи тонн сена. Это почти половина плана. На предстоящую зиму необходимо 6 тыс. 494 тонны сена. В конце августа они приступят к заготовке сенажа.

В кормозаготовительной кампании участвуют 12 хозяйств. Шесть сельхозтоваропроизводителей готовят сено на реализацию.

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# Абалак , культура , сено

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